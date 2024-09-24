Россия получает 60% комплектующих из Китая - советник Зеленского

Украина считает Китай самой большой проблемой из-за того, что большинство компонентов в российском оружии на поле боя в Украине китайского производства.

Об этом сообщает Reuters.

"Если взять все обычные виды вооружения и посчитать иностранные компоненты, то около 60% будут поступать из Китая. У нас были длительные обсуждения с некоторыми производителями по этому поводу. Я сказал бы, что самая большая проблема - это КНР", - сказал советник президента Украины Владислав Власюк.

По его словам, китайские компоненты Россия использует в беспилотниках, системах наблюдения и даже ракетах. Более того, часть компонентов также поставляется из США, Нидерландов, Японии, Швейцарии и других стран Запада, несмотря на санкции.

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Власюк заявил, что Евросоюз мог бы увеличить усилия, чтобы прекратить поток западной продукции в Россию. Например, принять меры против российской атомной компании "Росатом".

"Росатом... мы считаем, что она (Россия) использует свои сети для снабжения российской армии", - сказал он. Европейские столицы неохотно прибегают к каким-либо действиям из-за доминирования России в поставках атомных электростанций.

По его словам, блок также может нацелиться на российскую логистику, такую как аэропорты и морские порты, а также финансовые учреждения, которые способствуют продажам. Власюк также указал на пакет санкций США в отношении ИТ, который, по его словам, был очень эффективным после вступления в силу в начале этого месяца.

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Напомним:

Экспорт из Китая в РФ формально пока в плюсе, однако участники рынка сообщают о сокращении поездов в этом месяце на 30-40%.

В августе в России усилились проблемы с расчетами с китайскими партнерами.