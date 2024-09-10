Китай скорочує залізничне постачання товарів до Росії: причини

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Експорт з Китаю формально поки що в плюсі, проте учасники ринку повідомляють про скорочення потягів цього місяця на 30-40%.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Експорт із Китаю формально поки що у плюсі: за даними митного управління КНР, товарообіг за січень-серпень зріс на 1,9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, до 158,5 млрд дол, зокрема експорт Китаю до РФ збільшився на 0 ,4% до 71,9 млрд дол. З урахуванням інфляції фізичний експорт, швидше за все, скоротився і, судячи з розповідей російських імпортерів, спад швидко прискорюється.

Китайські транспортні компанії скоротили відправлення поїздів із КНР через затори на російських залізницях, нестачу контейнерів і залізничних платформ.

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"Наш китайських логістичний партнер попередив, що плани відправок залізницею на вересень скорочено щонайменше на 50% через проблеми в Забайкальську - однаково контейнери звідти не виїжджають", - говорить один з імпортерів. За інформацією іншого співрозмовника The Moscow Times, цього місяця в Росію поїде тільки 30-40% від запланованих раніше поїздів.

В повідомленні зазначають, що Забайкальськ - найбільший вантажний термінал на прикордонних переходах між Росією і Китаєм і ключовий залізничний вузол під час прямого доставляння залізницею.

Повідомляється, що логісти рекомендували йому взагалі відмовитися від доставлення залізницею та маршруту море та залізниця через Далекий Схід через постійні затримки, зрушення за термінами та плани китайської сторони знизити відряджання рухомого складу.

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Проблеми пов'язані з тим, що потік контейнерних вантажів до Китаю нижчий, ніж з Китаю, до того ж платформ для їхнього відправлення теж не вистачає, та й залізничні колії забиті, пояснював менеджер логістичної компанії. В результаті контейнери доїжджають до центральної Росії, розвантажуються і місяцями чекають тут, доки з'явиться можливість для поїздки у зворотний бік.

Нагадаємо:

Уряд РФ констатував втрату імпорту на майже 30 млрд дол через проблеми з платежами.

У серпні в Росії посилилися проблеми з розрахунками з китайськими партнерами.