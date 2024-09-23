Оборонный гигант США создаст линию по производству снарядов в Литве

Американский оборонный гигант Northrop Grumman планирует создать линию по производству боеприпасов в Литве для усиления оборонной промышленности этой страны.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В понедельник вице-президент компании Стивен О'Брайан подписал меморандум о взаимопонимании с правительством Литвы в столице Вильнюсе, который предусматривает производство 30-мм боеприпасов на уже существующем государственном предприятии.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас ожидает, что линия будет готова к запуску в течение года, и отмечает, что боеприпасы будут использовать для боевых машин пехоты страны-члена НАТО.

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Это соглашение является продолжением аналогичного шага Германии, когда в начале года компания Rheinmetall AG объявила о намерении построить завод по производству артиллерийских снарядов. Литва ускоряет привлечение производителей оружия, чтобы укрепить свою безопасность в условиях растущих угроз после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Этот проект не только укрепит давние тесные отношения между Литвой и США, но и принесет пользу Литве и нашему региону в целом, которые, сталкиваясь с вызовами безопасности, стремятся уменьшить зависимость от длинных цепей поставок", - заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

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