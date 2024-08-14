Rheinmetall розширює присутність в США: підписано угоду на майже мільярд

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Німецький оборонний гігант придбає американського виробника військових гусеничних систем Loc на фоні рекордного зростання на ринку озброєнь після вторгнення Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Rheinmetall AG має намір придбати американську компанію з виробництва військової техніки за 950 млн дол, оскільки німецька компанія прагне розширити свої позиції на найбільшому у світі оборонному ринку.

Придбання Loc Performance Products LLC, яка виробляє гусеничні системи для танків і сільськогосподарської техніки, а також корпуси для бойових платформ, збільшить виробничі потужності Rheinmetall в США.

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"Американський ринок військових транспортних засобів має загальний потенціал замовлень на суму понад 60 мільярдів доларів", – кажуть в Rheinmetall.

Угода з Loc додасть близько 1 000 кваліфікованих робітників, повідомили в компанії, в той час, як угода підлягає погодженню з регулюючими органами. Акції Rheinmetall виросли на 2% в середу на торгах у Франкфурті-на-Майні, збільшивши вартість акцій більш ніж вдвічі за останній рік до 24,3 млрд євро.

Ця угода дасть компанії змогу конкурувати з General Dynamics за програмою XM30 (вартістю понад 60 млрд дол) і Mack Defense, Navistar Defense і Oshkosh Defense за програмою Common Tactical Truck (близько 16 млрд дол). Loc є оборонним постачальником з контентом для існуючих бойових машин армії.

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Нагадаємо:

Німецький оборонний гігант готується до створення в короткостроковій перспективі нового підприємства в Україні.

Прибуток Rheinmetall AG зріс на 111% у другому кварталі, оскільки найбільший німецький виробник зброї продав більше зброї та боєприпасів військовим клієнтам.