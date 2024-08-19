Акції оборонних компаній Німеччини падають: причина

Акції оборонних компаній падають після повідомлень про те, що Німеччина вирішила скоротити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейські оборонні акції впали сьогодні, втративши значний річний приріст, після повідомлення про те, що Німеччина більше не буде задовольняти нові запити на допомогу Україні, намагаючись обмежити витрати.

Акції німецької компанії Rheinmetall AG впали на 5,1% у Франкфурті, Hensoldt AG — на 7,6%, а норвезької компанії Kongsberg Gruppen ASA — на 4%.

Реклама:

Представник Rheinmetall відмовився коментувати обговорення бюджету в уряді Німеччини, але сказав, що оборонна компанія продовжуватиме тісне стратегічне партнерство з Україною, зазначивши, що серед її клієнтів також є інші країни-члени НАТО та ЄС.

На пресконференції в понеділок уряд відкинув вимогу скорочувати допомогу, заявивши, що країна продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті від вторгнення Росії стільки, скільки буде потрібно.

Економічна правда.

Реклама: