В России приостановят два газовых мегапроекта из-за санкций – росСМИ

Западные санкции против "Новатэка" сработали: компания заморозила свои планы по строительству новых заводов по сжижению газа.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Речь идет о Мурманск LNG, который должен был стать крупнейшим в России заводом по сжижению газа (три линии по 6,8 млн тонн каждая), и Об LNG в арктическом порту Сабетта (две линии сжижения по 3 млн тонн каждая).

Отмечается, что оба проекта приостановлены, активные работы ни на одном из них не ведутся. Неизвестно, когда "Новатэк" вернется к разработке этих проектов, потому что компания сосредоточилась на достройке Арктик LNG-2 и налаживании отгрузок с этого завода.

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Из-за санкций приоритетным для "Новатэка" может стать строительство Обского газохимического комплекса. "Новатэк" хочет производить там аммиак и карбамид с последующим экспортом через Северный Ледовитый океан в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Для экспорта карбамида нужны балкеры ледового класса, но их строительство проще, чем танкеров-газовозов.

LNG-заводы Мурманск и Обь должны были стать следующими после Арктик LNG-2 проектами "Новатэка". Обский завод планировали строить в паре с Обским газохимическим комплексом.

Первая линия Арктик LNG-2 построена, но экспорт из него затруднен из-за западных санкций.

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Напомним:

Компания Wien Energie GmbH, которая обеспечивает энергией два миллиона человек в столице Австрии и ее окрестностях, заявила, что с 2025 года впервые за последние десятилетия, отмоется от российского топлива.

Россия будет недополучать около 6,5 миллиардов долларов ежегодно по текущим ценам, когда потеряет мощности транзита газа через Украину.

Планы России по увеличению экспорта газа будут опираться на проект по добыче сжиженного природного газа в Арктике, который является объектом американских санкций.