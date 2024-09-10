РФ зробить ставку на підсанкційний завод, щоб досягнути цілі з експорту газу на 2024 рік

Плани Росії щодо збільшення експорту газу спиратимуться на проект з видобутку скрапленого природного газу в Арктиці, який є об'єктом американських санкцій.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Москва має намір експортувати 35,2 мільйона тонн переохолодженого палива цього року, згідно з базовим сценарієм нового макроекономічного прогнозу до 2030 року. Це на 1,9 мільйона тонн більше, ніж торік, і еквівалентно приблизно 30 вантажам.

Оскільки два великих російських СПГ-об'єкти вже працюють вище проектної потужності, принаймні половина цих обсягів має надійти з очолюваного ПАТ "Новатек" "Арктик СПГ-2", який є основним об'єктом енергетичних санкцій США проти Кремля в цьому році.

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Вашингтон і його союзники працюють над тим, щоб зменшити майбутні доходи Кремля від експорту енергоносіїв на тлі війни в Україні.

Для досягнення цієї мети США наклали санкції не лише на "Арктик СПГ-2", який запрацював наприкінці 2023 року, а й на пов'язані з ним танкери, що суттєво обмежило пул суден, які є в розпорядженні заводу.

Росія відреагувала на це створенням невеликого тіньового флоту СПГ для доставки нових арктичних вантажів на світовий ринок.

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Однак усі судна, які обслуговують завод, поки що не мають льодового класу. Це означає, що вони не зможуть приймати вантажі з-за Полярного кола, коли закінчиться сезон літньої навігації.

Нагадаємо:

Росія була змушена почати зберігати газ з флагманського арктичного проєкту лідера РФ Владіміра Путіна на знак того, що західні санкції відлякують покупців.

Російський завод з експорту скрапленого природного газу (СПГ), що перебуває під санкціями, вперше відправляє партію в Азію.

Економічна правда.