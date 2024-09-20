Российский экспорт топлива восстанавливается 

Из-за роста потоков дизельного топлива и мазута, экспорт нефтепродуктов РФ восстанавливается.

Об этом сообщает Bloomberg.

Российский экспорт нефтепродуктов восстановился в первой половине сентября 2024 года благодаря восстановлению поставок дизельного топлива и мазута на фоне повышения уровня переработки.

Сообщается, что морские потоки нефтепродуктов составляли около 2,2 млн баррелей в сутки за первые 15 дней сентября. Это почти на 10% больше, чем среднесуточный показатель за весь август.

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Рынок внимательно следит за экспортом российской нефти, чтобы оценить объемы добычи, поскольку Москва перестала публиковать официальные данные о добыче.

Доходы страны от экспорта нефти испытали давление, поскольку падение цен более чем компенсировало небольшое увеличение средненедельных потоков нефти до 3,21 млн баррелей в сутки за неделю до 15 сентября.

Экспорт нефтепродуктов увеличился благодаря повышению уровня переработки после того, как он был затруднен атакой беспилотника на российский НПЗ.

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В августе объемы поставок упали до четырехмесячного минимума из-за сокращения поставок дизельного топлива и мазута, которые вместе составляют около 70% всех поставок нефтепродуктов из страны.

Экспорт дизтоплива и газойлей составил около 807 тыс баррелей в сутки. Это на 10% больше, чем в августе, когда объемы поставок упали до самого низкого уровня с октября. Правительство усиливает борьбу с так называемыми серыми поставками топлива компаниями, которые не производят дизельное топливо.

Поставки мазута подскочили на 13% до 749 тыс баррелей в сутки, что является самым высоким показателем в этом году. Поставки нефтеперерабатывающего сырья, такого как вакуумный газойль, выросли до четырехмесячного максимума в 149 тыс баррелей в сутки.

Напомним:

В индийском правительстве признались, что покупают российскую нефть без всяких сомнений, так как она не под санкциями.

Российские компании увеличили страхование нефтяных грузов в Индию до 60%, что позволяет продавать нефть выше ценового потолка стран G7 в 60 долларов.