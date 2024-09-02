Во вторник наибольшие ограничения света будут вечером – "Укрэнерго"

Во вторник 3 сентября графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Согласно информации от "Укрэнерго" 3 сентября будут задействованы графики стабилизационных отключений в течение всех суток", - говорится в сообщении.

Объемы отключений следующие:

Реклама:

В случае изменений энергетики оперативно сообщат об этом.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Реклама:

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света

Детальнее про очереди отключений на инфографике: