Начался бета-тест "Национального кэшбека", присоединиться можно с "Дії" – Минцифры

В Украине начался бета-тест "Национального кэшбека", к которому можно присоединиться с помощью приложения "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Чтобы присоединиться к программе, сначала откройте специальный счет в банке - в приложении, на сайте или в отделении. Далее в "Действии" выберите услугу Национальный кэшбек, а затем присоедините и активируйте карту, на которую будет начисляться компенсация", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут поступать на карту ежемесячно. Отслеживать их можно также через "Дію", а тратить на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино и тому подобное.

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Также деньги можно будет задонатить на Силы обороны или купить военные облигации.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в программе кэшбек насчитывают уже 7 торговых сетей, а в процессе присоединения - еще 40 заведений торговли. Кроме того, уже зарегистрировано 38 тысяч товаров от 600 украинских производителей.

Среди товаров продукты питания, лекарства, одежда, бытовая химия и косметика, хозяйственные товары, строительные материалы, мебель, игрушки и многие другие украинского производства.

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"Теперь украинцы могут в несколько кликов в смартфоне присоединиться к программе Нацкешбек и раз в месяц получать компенсацию за покупку товаров украинского производства. Все будет просто и удобно",- отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Программа первый месяц будет работать в формате бета-теста, будет проверяться ее функционал. Производители и продавцы украинских товаров также еще могут присоединиться к Нацкешбеку через портал Дія. Для них это возможность увеличить спрос и привлечь новых клиентов.

Напомним:

Украинские производители с 24 августа могут подавать заявки на участие в программе "Национальный кэшбек" через портал Дія.

Крупнейшие продуктовые сети Украины подтвердили присоединение к программе "Национальный кэшбек".