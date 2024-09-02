Правительство будет полностью покрывать расходы аграриев на разминированию земель
Правительство увеличило компенсацию расходов аграриев на будущее разминирование сельскохозяйственных земель с 80% до 100%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
"Ранее компенсация не превышала 80% расходов. Теперь правительство увеличило ее до 100%", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что соответствующее решение было принято во время заседания Кабмина.
Участие в программе компенсаций могут принимать фермеры с землями на деоккупированных территориях, где после проведения нетехнического обследования, подтверждена загрязненность или вероятная загрязненность взрывоопасными предметами.
Определенные участки обязательно должны находиться вне 20-километровой зоны от линии боевого соприкосновения.
В программе также смогут участвовать те фермеры, которые имеют налоговый долг по уплате за землю или долг по уплате единого налога, если они являются плательщиками IV группы.
Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним:
В августе сельхозпроизводителям начислили компенсации за приобретенную в июле сельхозтехнику и оборудование украинского производства на 61,6 млн грн.
90,9 млн грн выплатили украинские банки аграриям по программе частичной компенсации (25%) стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства.
Экономическая правда.