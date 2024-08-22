Аграрії частіше купують вітчизняну сільгосптехніку за пільговою програмою
90,9 млн грн виплатили українські банки аграріям за програмою часткової компенсації (25%) вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зокрема, компенсацію отримали:
- за квітень – понад 220 тис. грн (3 аграрії);
- за травень – понад 18,6 млн грн (93 аграрії);
- за червень – майже 72,2 млн грн (204 аграрії).
Як йдеться в повідомленні, загалом за три місяці дії програми 300 сільгосппідприємств придбали 460 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на суму 435,5 млн грн.
За даними, отриманими від уповноважених банків, за липень планується виплатити аграріям майже 62 млн грн часткової компенсації вартості за придбання с/г техніки та обладнання українського виробництва.
"Кількість учасників програми, як аграріїв, так і виробників техніки постійно зростає, пропозиція с/г техніки і обладнання на ринку збільшується, що стимулює розвиток галузі машинобудування.
На 2024 рік ми заклали на програму 1 млрд грн, тому закликаю сільгоспвиробників та виробників техніки долучатися до програми, яка є частиною політики "Зроблено в Україні", - зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.