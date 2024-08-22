Аграрії частіше купують вітчизняну сільгосптехніку за пільговою програмою

90,9 млн грн виплатили українські банки аграріям за програмою часткової компенсації (25%) вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, компенсацію отримали:

за квітень – понад 220 тис. грн (3 аграрії);

за травень – понад 18,6 млн грн (93 аграрії);

за червень – майже 72,2 млн грн (204 аграрії).

Як йдеться в повідомленні, загалом за три місяці дії програми 300 сільгосппідприємств придбали 460 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на суму 435,5 млн грн.

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За даними, отриманими від уповноважених банків, за липень планується виплатити аграріям майже 62 млн грн часткової компенсації вартості за придбання с/г техніки та обладнання українського виробництва.

"Кількість учасників програми, як аграріїв, так і виробників техніки постійно зростає, пропозиція с/г техніки і обладнання на ринку збільшується, що стимулює розвиток галузі машинобудування.

На 2024 рік ми заклали на програму 1 млрд грн, тому закликаю сільгоспвиробників та виробників техніки долучатися до програми, яка є частиною політики "Зроблено в Україні", - зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

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