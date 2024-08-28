Аграріям нарахували понад 60 мільйонів компенсації за придбану техніку українського виробництва

В серпні сільгоспвиробникам нарахували компенсації за придбану у липні сільгосптехніку та обладнання українського виробництва на 61,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Протягом серпня аграріям компенсували витрат на придбання техніки та обладнання вітчизняного виробництва на 61,6 млн грн.

За чотири місяці аграріям нараховано компенсацію:

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за квітень – 220 тис. грн;

за травень – 18,6 млн грн;

за червень – 72,2 млн грн;

за липень – 61,6 млн грн.

"За чотири місяці дії цієї програми аграріям нарахували 152,6 млн грн компенсації за придбану сільгосптехніку і обладнання українського виробництва. Програма, крім підтримки аграріїв, є також інструментом для розвитку українського машинобудування, адже стимулює збільшення кількості вітчизняних виробників с/г техніки.", - зазначила Перша віцепрем'єр-міністерка – Міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона також додала, що компенсація 25% вартості української сільгосптехніки — важлива складова політики "Зроблено в Україні", націлена на підтримку виробництва, тому на 2024 рік у бюджеті заклали на цю програму 1 млрд.

Найбільшу кількість заявок на компенсацію за придбану с/г техніку та обладнання подали у таких областях: Полтавській – 69, Кіровоградській – 63, Миколаївській – 54, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській – по 42, Сумській – 39, Тернопільській – 38.

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Загалом за весь час дії програми сільгосппідприємства придбали 859 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на суму 913,6 млн грн.

Економічна правда.