Зеленский подписал закон о повышении акциза на топливо: на сколько вырастет налог
Владимир Зеленский подписал законопроект о повышении акцизов на топливо.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Этот закон о повышении акцизов на топливо вступает в силу с 1 сентября.
Документ должен начать действовать тогда, когда его опубликуют в официальном издании. По словам народного депутата Ярослава Железняка, это может произойти 2 или 3 сентября.
В соответствии с положениями европейских норм, к которым нас приближает этот закон, минимальные ставки акцизного налога должны составлять: для бензина - 359 евро за 1000 литров, для дизельного топлива - 330 евро за 1000 литров, а для сжиженного газа - 125 евро за 1 000 килограмм (ориентировочно 68 евро за 1 000 литров).
Напомним:
Верховная Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо.