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Зеленский подписал закон о повышении акциза на топливо: на сколько вырастет налог

Понедельник, 2 сентября 2024, 09:30 - Алексей Артемчук

Владимир Зеленский подписал законопроект о повышении акцизов на топливо.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Этот закон о повышении акцизов на топливо вступает в силу с 1 сентября. 

Документ должен начать действовать тогда, когда его опубликуют в официальном издании. По словам народного депутата Ярослава Железняка, это может произойти 2 или 3 сентября.

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В соответствии с положениями европейских норм, к которым нас приближает этот закон, минимальные ставки акцизного налога должны составлять: для бензина - 359 евро за 1000 литров, для дизельного топлива - 330 евро за 1000 литров, а для сжиженного газа - 125 евро за 1 000 килограмм (ориентировочно 68 евро за 1 000 литров).

Напомним:

Верховная Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо.

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Экономическая правда
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