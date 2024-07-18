На сколько вырастет топливо с новыми ставками акциза

По новым акцизам на топливо уже с сентября бензин может прибавить к цене в среднем 1,5 гривны, дизтопливо - 2 гривны на литр.

Такой расчет приводит директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Так, по прогнозу эксперта, с сентября подорожание составит для:

бензина - на 1,5 грн/л;

дизтоплива - на 2 грн/л;

автогаза - на 5 грн.

"По бензину и дизелю вообще есть все шансы пройти незаметно, если мировой рынок в августе просядет", - добавил Куюн.

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Что касается газа, то он подорожает, но все равно останется очень выгодным, потому что он будет дешевле бензина на 27 гривен.

Напомним:

Верховная Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо.

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Так, новый законопроект предусматривает повышение ставок акцизов налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

В соответствии с положениями европейских норм минимальные ставки акцизного налога должны составлять: для бензина - 359 евро за 1000 литров, для дизельного топлива - 330 евро за 1000 литров, а для сжиженного газа - 125 евро за 1 000 килограмм (ориентировочно 68 евро за 1 000 литров).

Экономическая правда.