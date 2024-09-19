Экспорт украинской кукурузы может сократиться вдвое: причина

В этом сезоне экспортный потенциал украинской кукурузы уменьшился.

Об этом сообщает аналитический отдел сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках Всеукраинского аграрного совета.

Спрос на новый урожай украинской кукурузы резко вырос, однако в этом сезоне ожидается значительно меньший экспорт из-за сокращения запасов.

В прошлом маркетинговом году Украина экспортировала около 30 млн тонн кукурузы. В этом сезоне ожидаются значительно меньшие объемы из-за уменьшенных запасов - на 1 сентября на складах было всего 600 тыс. тонн.

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Эксперты прогнозируют урожай кукурузы 21-22 млн тонн, из которых около 5 млн будет потреблено на внутреннем рынке. Экспортный потенциал кукурузы оценивается на уровне 15-17 млн тонн, что почти вдвое меньше чем в 2023 году.

Отмечается, что глобальные рынки демонстрируют высокий спрос на украинскую кукурузу, в частности в Европе. На прошлой неделе Испания покупала ее по 222-224 долл за тонну, тогда как в начале недели цена стартовала с 215 долл. Закупку кукурузы из Украины начала и Португалия.

Однако украинская кукуруза сталкивается с конкуренцией со стороны США, где экспортеры предлагают зерно дешевле на 2-3 долл за тонну. Это заставляет импортеров, таких как Испания, переходить на американскую кукурузу в ноябре и декабре.

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На мировой рынок также влияют внешние факторы, в частности посевная кампания в Аргентине, которая сталкивается с засухой.

Несмотря на локальные колебания, ожидается дальнейший рост цен на кукурузу во второй половине сезона. До конца года цена может достичь 200-205 долл за тонну, а весной - даже 220-230 долл.

Напомним:

Украина в августе экспортировала товаров на более 3,2 млрд долл, что на 6,4% больше, чем в июле, и на 17,5% больше показателей августа 2023 года.

23 000 тонн украинской кукурузы отправилось в Мозамбик и Малави в рамках программы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины").