Україна відправила до 2-х країн Африки тисячі тонн кукурудзи

Фото: Мінагрополітики

23 000 тонн української кукурудзи вирушило до Мозамбіку та Малаві в межах програми Grain from Ukraine ("Зерно з України").

Про це повідомило Міністерство агрополітики.

Згідно з повідомленням, з України судно доставить 3 848 тонн кукурудзи до Мозамбіку, та 19,2 тис тонн до Малаві.

Спершу вантаж вирушає до Мозамбіку морем, а вже потім буде транспортований до Малаві сушею.

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"Після прибуття кукурудза, разом з іншими продуктами, буде використана Всесвітньою продовольчою програмою, для роздачі соціально вразливим категоріям місцевого населення. Українська кукурудза дозволить ВПП підтримати їжею близько 200 000 тис людей у Мозамбіку та 900 000 людей у Малаві впродовж 3 місяців", - йдеться в повідомленні.

Ця відправка, як зазначили в міністерстві, стала можливою завдяки щедрим донорським внескам Швеції, Нідерландів, Франції, Південної Кореї та Португалії.

Нагадаємо:

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Україна відправила першу партію пшеничного борошна для Палестини. Його вже доставлено в Сектор Гази.

З моменту започаткування програми "Grain From Ukraine" Україна направила більше 221 тисячу тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії.