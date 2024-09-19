Эта зима станет самым суровым испытанием для энергетики Украины – МЭА
Международное энергетическое агентство (МЭА) предупреждает, что предстоящая зима станет самым серьезным испытанием для энергетики Украины с начала российского вторжения.
Об этом сообщает The Guardian.
"Предстоящая зима станет самым тяжелым испытанием для энергетической сети Украины с момента вторжения РФ, поскольку многочисленные электростанции разрушены или повреждены", - заявили в агентстве.
МЭА предложило десять мер для восстановления украинской энергетической инфраструктуры, однако не сказано, какие именно.
"Энергосистема Украины выдержала последние две зимы... Но эта зима будет, безусловно, самым суровым испытанием", - отметил генеральный директор МЭА Фатих Бирол в пресс-релизе, который сопровождает отчет.
В отчете говорится, что в 2022 и 2023 годах "около половины генерирующих мощностей Украины было оккупировано российскими войсками, уничтожено или повреждено, а примерно половина крупных сетевых подстанций повреждена ракетами и беспилотниками".
Учитывая то, что Украина потеряла более двух третей своих мощностей по производству электроэнергии после российского вторжения, речь идет о "значительном разрыве между доступными поставками электроэнергии и пиковым спросом".
По словам Бироля, украинская энергосистема этой зимой столкнется с самыми большими вызовами в сфере энергобезопасности.
Он призвал европейские страны ускорить поставки оборудования и запчастей для восстановления поврежденных объектов и принять меры для их защиты от атак беспилотников.
Напомним:
По прогнозам экспертов, которых опросила Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ), зимой отключения электроэнергии будут продолжаться от 4 до 18 часов ежедневно.
ЕС, помогая Украине в сфере энергетики перед предстоящей зимой, будет действовать "в трех сферах: ремонт, подключение и стабилизация".