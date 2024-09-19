ЄС допоможе Україні забезпечити 4,5 ГВт енергопотужностей цієї зими

Урсула фон дер Ляєн, фото: Getty Images

ЄС, допомагаючи Україні у сфері енергетики перед майбутньою зимою, діятиме "у трьох сферах: ремонт, підключення і стабілізація".

Про це заявила глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн на спільній з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства Фатіхом Біролем пресконференції в Брюсселі в четвер.

"Мета полягає в тому, щоб задовольнити нагальні потреби населення, тоді як ми робимо енергосистему України більш стійкою в довгостроковій перспективі. Загалом Україні необхідно 17 ГВт потужності на цю зиму", - сказала голова ЄК, чиї слова цитує "Інтерфакс-Україна".

За даними глави Єврокомісії, 80% теплових електростанцій і третина її гідроенергетичних потужностей були зруйновані.

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"Тому саме тут ми зосередимо наші зусилля з ремонту для відновлення 2,5 ГВт потужності цієї зими. Це приблизно 15% потреб України", - продовжила фон дер Ляєн.

Вона також повідомила, що буде продовжено всю можливу підтримку з боку держав-членів ЄС через механізм цивільного захисту. Наразі в Україну відправлено понад 10 тис. електрогенераторів і трансформаторів, і надходить додаткова допомога.

Глава ЄК нагадала, що після лютого 2022 року відбулася синхронізація української електромережі з європейською.

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"Ми експортуємо 2 ГВт електроенергії до України, що також покриває приблизно 12% потреб країни взимку", - зазначила фон дер Ляєн. За її словами, це компенсує еквівалент втрати еквівалента вироблення електроенергії на Запорізькій атомній електростанції.

Загалом, заявила голова Єврокомісії, за рахунок ремонту та підключення до європейської мережі Євросоюз покриває понад 25% потреб України на майбутню зиму.

Що стосується роботи зі стабілізації потоку енергії до країни, ЄС стимулює "децентралізоване виробництво енергії". "Це включає в себе розгортання більшої кількості поновлюваних джерел енергії в країні", - пояснила глава ЄК.

"Ці три цілі - ремонт, підключення та стабілізація - потребують значної фінансової підтримки. Загалом ми оцінюємо, що наша допомога енергетичній безпеці України з лютого 2022 року становила щонайменше 2 млрд євро. І це неповна оцінка, оскільки вона не враховує всіх пожертв в натуральній формі. І сьогодні я можу оголосити, що ми виділимо додаткову суму в розмірі близько 160 млн євро на цю зиму. Це включає 60 млн євро у вигляді гуманітарної допомоги - наприклад, на укриття та обігрівачі - і близько 100 млн євро на ремонтні роботи та відновлювальні джерела енергії", - повідомила голова Європейської комісії.

Нагадаємо:

Після початку повномасштабної війни українська енергосистема 2023 року мала у своєму розпорядженні 18 ГВт доступної потужності, однак після серії масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру потужність скоротилася до близько 10 ГВт.

Українські енергетики зможуть підготувати до роботи до початку грудня 2024 року з урахуванням відновленої генерації приблизно 14-15 ГВт генерувальних потужностей, що залишить енергосистему з очікуваним дефіцитом близько 4 ГВт, який неможливо покрити повністю імпортом.