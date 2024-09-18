Минагрополитики не пересматривает прогнозы сева озимой пшеницы несмотря на засуху

Минагрополитики не изменило прогнозы по севу озимой пшеницы и оставило его в диапазоне 4,5-5 млн гектар несмотря на засуху.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"Сейчас фактически идет посев озимой пшеницы. Он еще не активно идет, потому что в большинстве регионов Украины есть засуха, отсутствие влаги в почве. Мы только на старте посевной кампании с точки зрения объемов. В западных регионах, в Одесской области осадки прошли и создаются благоприятные условия для посева озимых культур, в том числе пшеницы", - сказал он.

Высоцкий пояснил, что оптимальное окно для посева озимой пшеницы - до середины октября, а в некоторых регионах - и до конца октября.

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"Пока что время для посева есть. С учетом этих факторов планы по посеву озимой пшеницы не уменьшены и такой диапазон от 4,5 до 5 млн га остается актуальным. Конечно, дальше все будет зависеть от погодных факторов. Надеемся, что во второй половине сентября - октябре погода позволит эти планы реализовать", - сказал он.

Напомним:

Засуха пока не имела глобального влияния на урожай и цены, но ее последствия могут быть ощутимыми уже в 2025 году.

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Засуха в черноморском регионе, в частности в Украине, замедлила сев озимых культур, которые составляют значительную часть производства зерновых.