Наслідки посухи на врожай можуть бути відчутними у 2025 році – Мінагро

Посуха поки не мала глобального впливу на врожай та ціни, але її наслідки можуть бути відчутними вже у 2025 році.

Про це повідомив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

Так, за його словами, особливо наслідки посухи вплинуть на врожай озимих.

Але Висоцький зазначив, що українські аграрії "вже адаптувалися до викликів повномасштабного вторгнення Росії". Виробництво агропродукції стабілізувалося у всіх категоріях культур.

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Нагадаємо:

В Україні планують засіяти 8000 га промислової коноплі у наступному 2025 році.

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Українські агровиробники можуть забезпечити до 95% потреб Сил оборони України у продовольстві.

Економічна правда.