Посуха загрожує сівбі зернових в Україні – Bloomberg

Посуха у чорноморському регіоні, зокрема в Україні, сповільнила сівбу озимих культур, які становлять значну частину виробництва зернових.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Виробництво пшениці в Україні приблизно на третину нижче за довоєнний рівень після того, як вона втратила землі через російське вторгнення.

Водночас температура вище за норму в Україн у другий тиждень вересня ще більше погіршила умови для посіву озимих культур, пише агентство. Площа засіяних полів в Україні становить близько половини того, що було на цей час торік.

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Генеральний директор української агрокомпанії HarvEast Дмитро Кушнір розповів, що земля виявилася надто сухою для посіву озимих культур.

"Ми можемо бути впевнені у зменшенні площ посівів ріпаку в Україні, оскільки час для його посіву скоро сплине", — сказав він. "Що стосується пшениці та ячменю, у нас ще є час".

Погодні проблеми доповнюють інші труднощі для фермерів. Регіони, що зараз окуповані Росією, раніше були важливими сільськогосподарськими виробниками, тоді як фермери в інших частинах України працюють, попри забруднення земель мінами та нерозірваними боєприпасами й нестачу робочої сили через мобілізацію.

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У Росії також спостерігається нестача робітників у промисловості та сільському господарстві через війну.