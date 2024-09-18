Рада поддержала увеличение расходов на оборону на 500 млрд

Парламент принял в целом #11417 об увеличении бюджета этого года на 500 млрд грн на военные нужды.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"За" проголосовало 298 депутатов.

"Таким образом расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн", - написал Железняк.

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Напомним, в первом чтении законопроект об увеличении расходов бюджета на 500 млрд грн проголосовали 3 сентября.

Глава Бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа объясняла, какими будут источники дополнительных 500 млрд грн на оборону:

115,4 млрд грн – сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга;

216 млрд грн – дополнительное размещение облигаций внутреннего государственного долга (ОВГЗ);

100 млрд грн – перевыполнение плана по сбору налогов;

30 млрд грн – налоговые поступления от повышения налогов;

12,7 млрд грн принесет повышение ставок акцизного налога на табак и горючее.

17 сентября Верховная Рада со второй попытки поддержала в первом чтении законопроект № 11416д, который предусматривает повышение налогов, в частности

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повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

установление ВС в размере 1% от дохода плательщиков единого налога III группы;

повышение налогов для 1 и 2 группы ФЛП;

авансовые взносы на АЗС;

установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;

установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

На 2024 год такие налоговые изменения принесут госбюджету 58 млрд грн, и 137 млрд грн в следующем 2025 году.