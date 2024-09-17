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Россия почти 50 раз атаковала железнодорожную инфраструктуру в августе

Вторник, 17 сентября 2024, 12:26 - Алексей Артемчук

Россия 46 раз наносила удары по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины в августе.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Целями атак были энергетическая железнодорожная инфраструктура, станции и подвижной состав.

Больше всего обстрелам подвергаются объекты, которые находятся в прифронтовой зоне в Донецкой области, Харьковской области и на юге страны.

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Отмечается, что при исполнении должностных обязанностей один железнодорожник погиб, еще 3 ранены. 

"Травмированным железнодорожникам и семье погибшего работника предоставлена вся необходимая, в том числе и финансовая, помощь", - добавляют в сообщении.

Напомним:

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12 июня прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении двух участников преступной схемы, обвиняемых в злоупотреблениях, которые нанесли АО "Укрзализныця" ущерб на более 206 млн грн. 

АО "Укразализныця" за 2021 год, по оперативным данным, уплатила более 28,8 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды.

Россия Укрзализныця
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