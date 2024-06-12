Судитимуть 2-х підозрюваних у привласненні понад 200 мільйонів УЗ на закупівлях газу 

12 червня прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників злочинної схеми, обвинувачених у зловживаннях, які завдали АТ "Укрзалізниця" збитків на понад 206 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Щодо підозрюваних, то йдеться про одного з керівників філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" та фактичного власника компанії-постачальника.

Як вже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що з грудня 2016 року по січень 2020 року службові особи філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" у змові з представниками газових компаній організували закупівлі "блакитного палива" в обхід тендерних процедур, а також узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка становила від 200 до 1000 грн на тис. куб. м.

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При цьому службовці "Укрзалізниці" приховували надходження більш вигідних пропозицій від учасників ринку газу, умисно надаючи перевагу лише двом наперед визначеним компаніям.

За повідомленням пресслужби, реалізація цієї схеми завдала "Укрзалізниці" збитків на загальну суму понад 206 млн грн. За версією слідства ці кошти були розподілені між учасниками злочинної схеми.

"У межах досудового розслідування, яке САП та НАБУ розпочали у лютому 2020 року, одна з компаній-постачальників визнала неприйнятність вчинених злочинних дій власним менеджментом та відшкодувала УЗ завдану шкоду на 68,16 млн грн.", - йдеться в повідомленні САП.

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У пресслужбі також додали,, що матеріали щодо інших учасників злочинної схеми виділені в окремі провадження, досудове розслідування у яких триває.

Нагадаємо:

5 червня колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винуватості у справі щодо заволодіння коштами АТ "Укразалізниця" у сумі 21,5 млн гривень.

Економічна правда