ЕС выделит Украине до 40 миллиардов евро без участия США - FT

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Евросоюз готовится предоставить Украине до 40 млрд евро до конца 2024 года без участия США.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что после провала плана стран G7 по использованию замороженных российских активов ЕС готовится передать Украине до 40 млрд евро до конца 2024 года без участия США.

В Брюсселе обеспокоены тем, что Венгрия может помешать блоку дать гарантии, которые нужны США для участия в схеме с замороженными российскими активами. Правительство Виктора Орбана пыталось отложить принятие решения до выборов в США 5 ноября.

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Ожидается, что работа над альтернативной помощью начнется в ближайшие недели. Средства необходимы, поскольку, по прогнозу Международного валютного фонда и Киева, Украина в 2025 году может столкнуться с дефицитом финансирования в размере 38 млрд долл.

До конца года ЕС привлечет для Украины "неопределенное количество миллиардов долларов в виде кредитов". Для принятия решения требуется большинство голосов, а не единогласное решение - это лишит Венгрию права вето.

По словам чиновников, сумма помощи может составлять от 20 до 40 млрд евро. Окончательно она будет установлена Еврокомиссией после консультаций с государствами-членами. Работу планируют начать в ближайшие недели, поскольку пакет поддержки для Украины истекает в конце года.

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Для погашения кредита все равно будут использовать доходы от замороженных российских активов в размере 2,5-3 млрд евро в год. Сейчас эти доходы направляют в Украину через бюджет ЕС.

Напомним:

Европейская комиссия планирует сделать предложение по кредиту на сумму 50 миллиардов долларов для поддержки Украины "очень скоро", чтобы успеть до конца года завершить законодательную работу.

Украина имела собственные ключевые условия о выделении 50 млрд долларов, в частности, то, что страна должна получить их в этом году и средства должны носить безусловный характер.