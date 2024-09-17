"Нафтогаз" намерен пройти зиму только за счет украинского газа

"Нафтогаз" намерен пройти зиму 2024-2025 года с украинским газом, газ за рубежом за кредит ЕБРР покупается впрок.

Об этом сообщает председатель правления Алексей Чернышов, передает "Интерфакс-Украина".

НАК "Нафтогаз Украины" в этом году нарастил добычу природного газа и намерен пройти зиму за счет только украинского газа, также имеет запас закупленного за рубежом за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) газа.

"С банком ЕБРР существует уже несколько лет так называемая Emergency Credit Line. Эту Emergency Credit Line мы используем ежегодно для того, чтобы сформировать определенный запас для возможных сценариев, которые мы тоже просчитываем. Этот запас фактически остается на таможенном складе страны и не импортируется в страну", - сказал Чернышов.

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Он также отметил, что для компании это обычная технологическая процедура, которую она осуществляет ежегодно, в частности она применялась и год назад.

Комментируя вопрос использования иностранными газовыми трейдерами украинских газовых хранилищ (ПХГ), Чернышов констатировал, что в этом году динамика низкая.

"Нам хотелось бы гораздо больше, кое-где трейдеры даже что-то забирают. Существуют всем очевидные вызовы, поэтому рассчитываем сейчас преимущественно на свой (газ). А мы так и планировали", - отметил он.

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Председатель правления уточнил, что непосредственно сейчас динамика "низкая отрицательная", но подводить итоги необходимо в конце года.

Напомним:

За восемь месяцев 2024 года группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет 56,5 млрд грн.

"Нафтогаз" начал закупку газа в ЕС для создания резервов, используя кредитные средства, хотя ранее заявлял об отсутствии планов на импорт. В компании объяснили ЭП, что это не является импортом.