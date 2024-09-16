"Нафтогаз" сплатив податків на понад 60 мільярдів

За вісім місяців 2024 року група Нафтогаз сплатила до державного бюджету 56,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба групи.

Енергокомпанія пише, що це понад 7% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України.

Ще 4,3 млрд грн було спрямовано у місцеві бюджети.

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"У серпні підприємства групи перерахували до державного бюджету 7,2 млрд грн, ще близько 600 млн грн – до місцевих бюджетів", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" почав закупівлю газу в ЄС для створення резервів, використовуючи кредитні кошти, хоча раніше заявляв про відсутність планів на імпорт. В компанії пояснили ЕП, що це не є імпортом.

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Економічна правда.