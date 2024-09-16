После создания Совета по предпринимательству давление на бизнес возросло – владелец "Текстиль-Контакт"
После создания Совета по вопросам поддержки предпринимательства ситуация с давлением на бизнес ухудшилась и никаких сдвигов не произошло.
Такое наблюдение высказал директор группы "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский во время Forbes Business Breakfast.
"Трехмесячный мораторий на проверки и силовые действия против бизнеса сработал, однако сейчас ситуация ухудшилась. За последний год сдвигов в сторону защиты предпринимателей не произошло", - отмечает он.
Недавно он подал запрос в Совет по предпринимательству по одному из своих кейсов, который сейчас находится на рассмотрении юристов. Однако предприниматель выразил обеспокоенность тем, что в Украине до сих пор существует возможность для давления на бизнес.
"Если такие ситуации будут продолжаться, то украинцы или не вернутся, или уедут после войны из Украины. Это не та страна, за которую мы боремся", - подчеркнул Соколовский.
Напомним:
Александр Соколовский, владелец текстильного предприятия Украины "Текстиль-Контакт", заявил о давлении на бизнес со стороны Голосеевской прокуратуры Киева.
Один из агрохолдингов Украины Prometey заявил о финансовых трудностях и что находится на грани закрытия, в частности из-за давления налоговой.
Экономическая правда.