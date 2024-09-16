После создания Совета по предпринимательству давление на бизнес возросло – владелец "Текстиль-Контакт"

После создания Совета по вопросам поддержки предпринимательства ситуация с давлением на бизнес ухудшилась и никаких сдвигов не произошло.

Такое наблюдение высказал директор группы "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский во время Forbes Business Breakfast.

"Трехмесячный мораторий на проверки и силовые действия против бизнеса сработал, однако сейчас ситуация ухудшилась. За последний год сдвигов в сторону защиты предпринимателей не произошло", - отмечает он.

Недавно он подал запрос в Совет по предпринимательству по одному из своих кейсов, который сейчас находится на рассмотрении юристов. Однако предприниматель выразил обеспокоенность тем, что в Украине до сих пор существует возможность для давления на бизнес.

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"Если такие ситуации будут продолжаться, то украинцы или не вернутся, или уедут после войны из Украины. Это не та страна, за которую мы боремся", - подчеркнул Соколовский.

Напомним:

Александр Соколовский, владелец текстильного предприятия Украины "Текстиль-Контакт", заявил о давлении на бизнес со стороны Голосеевской прокуратуры Киева.

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Один из агрохолдингов Украины Prometey заявил о финансовых трудностях и что находится на грани закрытия, в частности из-за давления налоговой.

Экономическая правда.