Власник "Текстиль-Контакту" заявив про тиск прокуратури на бізнес через чужий пост у Facebook

Олександр Соколовський, власник текстильного підприємства України "Текстиль-Контакт", заявив про тиск на бізнес з боку Голосіївської прокуратури Києва.

Про це йдеться у його повідомленні на Facebook.

За словами підприємця, йдеться про обшуки, підозри та нібито державні збитки на суму 46 мільйонів гривень. Конфлікт розгорівся через будівлі та землю колишнього піонертабору на околиці Києва.

"Виключно з метою залякування, вони (прокуратура - ЕП) прийшли з обшуками ще на шість локацій. Включно з окремим офісом моїх орендарів, які взагалі не мають відношення до жодної з моїх компаній. Там спочатку ледь не виламали двері, бо їх ще не було о 8-й ранку, потім усе розпорошили й залізли в комп’ютери", - заявив Соколовський.

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Причиною слідчих дій стало оголошення на Facebook про продаж прав на землю, що є комунальною власністю громади. Головне звинувачення - по ч. 4 ст. 190 — шахрайство з комунальною власністю.

"А саме "у вигляді отримання добросовісного безумовного права на передачу земельної ділянки комунальної власності у користування або власність", - пише Соколовський.

Однак, Соколовський заперечує звинувачення, стверджуючи, що не намагався продати землю. За його словами, компанія сплачує за фактичне користування землею і офіційно подала документи на отримання її в оренду.

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Підприємець також зазначив, що раніше отримував пропозиції від колишнього депутата Київради Сергія Котвицького передати йому об'єкт безкоштовно на забудову території під котеджі. В обмін підприємець мав отримати частку площі котеджів, але без гарантій.

Відмовивши тоді, Соколовський вже на фоні відкриття кримінальної справи отримав пропозицію від Котвицького урегулювати питання з Голосіївською прокуратурою, бо "добре їх знає".

"В розмові між моїм юристом, прокурором Шаповаловим і старшим оперуповноваженим УСР Нацполіції Києва Ярославом Никоненком, останній сказав, що Соколовський даремно відмовився від "вигідної" пропозиції та що я добре знаю, кому слід було б передати цей об'єкт", - написав підприємець.

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Економічна правда.