В России прогнозируют замедление темпов роста промпроизводства в два раза

Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение темпов роста промышленного производства страны в 2025 году вдвое - до 2%.

Об этом сообщает российское издание "РБК".

Наибольшее замедление ожидается в обрабатывающих производствах, на долю которых приходится более половины в общепромышленном индексе: с 7% прироста в 2024 году до 2,9% в 2025-м.

Среди отдельных отраслей кратное снижение темпов роста может произойти в производстве готовых металлических изделий, компьютеров и электронных изделий, "других" транспортных средств и оборудования.

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В 2023 году выпуск продукции радиоэлектронной промышленности вырос на 36,2%, а в 2024 году ожидается рост на 29,7% благодаря стабильному спросу и госпрограммам. Однако в 2025 году темпы роста снизятся до 2,5%, а к 2027 году - постепенно увеличатся до 6,8%.

Производство готовых металлических изделий выросло на 28% в 2023 году, а в 2024 году ожидается рост на 30,9%. В 2025 году темпы упадут до 4,3% и не превысят 5,2% в дальнейшем.

Производство электрического оборудования выросло на 21% в 2023 году, но в 2024 году прогнозируется замедление до 7,2%, а в 2025 году - до 2,8%.

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