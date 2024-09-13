Всі розділи
Укр / Рус

Низка ІТ компаній вийшла з Росії

П'ятниця, 13 вересня 2024, 20:01 - Олексій Артемчук

Jira, Slack, Trello та інші компанії виходять з російського ринку через санкції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

США запровадили посилені санкції проти росіян в IT-сфері. Низка технологічних компаній оголосила про вихід з російського ринку або запровадження нових обмежень для російських користувачів.

Повідомляється, що застосовані обмеження включають:

Реклама:
  • Google заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати дохід через AdSense;
  • Atlassian, Jira, Trello та Confluence оголосили про повний вихід з російського ринку;
  • сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проєктами, став недоступним у РФ;
  • сервіс Miro не обслуговуватиме російські та білоруські акаунти;
  • компанія Microsoft розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів;
  • сервіс Slack виходить з російського ринку, припиняючи обслуговування корпоративного месенджера;
  • системи CAD, Autodesk вийшли з Росії, а SAP та Oracle залишили ERP-ринок країни.

Нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів. Вони почали діяти з 12 вересня. 

Нагадаємо:

Підтвердження нового акаунта в Google за допомогою російського мобільного номера зараз неможливе.

Реклама:

Росія санкції США
Реклама:
Матеріали за темою
Один з останніх великих споживачів у Європі відмовляється від газу з Росії 13 вересня 2024, 17:49
Ціна війни з Україною для бюджету Росії досягла нового рекорду 13 вересня 2024, 17:20
РФ пошкодила 280 об’єктів портової інфраструктури та 17 цивільних суден з початку великої війни 13 вересня 2024, 16:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті