Російський центробанк знову підняв ключову ставку: інфляція зростає

Getty Images

Центробанк РФ 13 вересня всьоме підвищив ключову ставку з липня 2023 року, коли вона перебувала на рівні 7,5% річних.

Про це повідомляє пресслужба російського центробанку.

Центробанк РФ підвищив ключову ставку ще на 100 базисних пунктів – до 19,00% річних.

У своєму коментарі ЦБ РФ зазначає, що поточний інфляційний тиск у Росії залишається високим, а річна інфляція за підсумками 2024 року перевищить липневий прогнозний діапазон 6,5-7,0%.

Реклама:

Так, річна інфляція у Росії станом на 9 вересня становила 9%, при цьому інфляційний тиск залишається високим і поки що не має тенденції до зниження, констатують у російському центробанку.

Зазначається, що інфляційні очікування населення та бізнесу також продовжують зростати.

"Зростання внутрішнього попиту все ще значно випереджає можливості розширення пропозиції товарів та послуг. Потрібна додаткова жорсткість грошово-кредитної політики, щоб відновити процес дезінфляції, знизити інфляційні очікування та забезпечити повернення інфляції до мети у 2025 році", – зазначається у повідомленні.

Реклама:

Водночас дані щодо ВВП за другий квартал 2024 року та оперативні індикатори у липні-серпні вказують на те, що зростання російської економіки сповільнилося, переважно, через обмеженість пропозиції та зниження зовнішнього попиту. При цьому споживча активність, попри деяке уповільнення, залишається високою.

При цьому зберігається значний дефіцит трудових ресурсів, особливо у галузях обробної промисловості, тому підвищення заробітних плат продовжує випереджати зростання продуктивності праці.

Відтак, банк Росії припускає можливість подальшого підвищення ключової ставки.

Нагадаємо:

Центральний банк Росії 26 липня підвищив ключову ставку до 18%.