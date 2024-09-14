В 2025 году рост ВВП замедлится, инфляция и средняя зарплата вырастет - правительство

Правительство прогнозирует замедление роста ВВП, рост средней заработной платы и инфляции, а также сокращение безработицы в 2025 году.

Об этом говорится в анализе проекта государственного бюджета на 2025 год от ЭП.

В 2025 году правительство ожидает, что ВВП Украины вырастет на 2,7% (в 2024 году ожидается рост на 3,5%). Инфляция в 2025 году составит 9,5% (7,9% в этом году), а средняя зарплата вырастет с 20581 грн до 24389 грн в месяц. При этом безработица сократится с 18,2% до 17,7%.

Среднегодовой курс доллара в 2025 году ожидается на уровне 45 грн.

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Основные социальные показатели в бюджете правительство оставило неизменными:

минимальная зарплата - 8000 грн;

прожиточный минимум (общий) - 2920 грн;

прожиточный минимум (для трудоспособных лиц) - 3028 грн;

прожиточный минимум (для лиц, утративших трудоспособность) - 2361 грн.

Доходы бюджета составят 2,336 трлн грн. Они вырастут на 192 млрд грн или на 9% по сравнению с планом 2024 года. Большинство этого прироста обеспечат поступления от прямых налогов - на 179,8 млрд грн. В частности, на 158 млрд грн должны вырасти налоги на доходы физических лиц и на 21,8 млрд грн - от налога на прибыль.

Дефицит государственного бюджета в 2025 году ожидается на уровне 19,4% от ВВП или 1,546 трлн грн.

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Покрывать его планируют преимущественно из внешних источников. От партнеров Украина ожидает получить 1,658 трлн грн, из которых потратит 129,39 млрд грн на погашение внешнего долга, а затем "чистое" внешнее финансирование составит 1,529 трлн грн.

На внутреннем рынке правительство планирует привлечь 579,2 млрд грн, большую часть которых потратят на погашение размещенных ранее облигаций (561,9 млрд грн). Чистое привлечение составит 17,2 млрд грн.

Всего на выплату процентов по внешнему долгу правительство ожидает потратить 203,5 млрд грн, а по внутреннему - 277,33 млрд грн (вместе - 480,8 млрд грн).

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Напомним:

Бюджет на 2025 год предусматривает сокращение социальных расходов на 50 млрд грн до 420,6 млрд грн.

Правительство поздно вечером 13 сентября одобрило проект госбюджета на 2025 год.

Экономическая правда