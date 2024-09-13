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Мальдивы могут избежать дефолта: подписано соглашение с Китаем

Пятница, 13 сентября 2024, 20:52 - Алексей Артемчук
 
Getty Images

Мальдивы и Китай должны создать рамки для поддержки расчетов в местной валюте, поскольку Мальдивы стремятся избежать дефолта.

Об этом сообщает Nikkei Asia, со ссылкой на Центральный банк Китая.

ЦБ Китая подписал соглашение с властями Мальдивских островов об усилении торговли и инвестиций, поскольку эта страна Индийского океана, находящаяся в долговом затруднении, стремится избежать дефолта.

Народный банк Китая и Министерство экономического развития и торговли Мальдив подписали меморандум о взаимопонимании с целью увеличения расчетов в местной валюте по текущим операциям и прямым инвестициям, говорится в заявлении Народного банка Китая, которое не содержит никаких подробностей.

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"Китай, как всегда, будет оказывать поддержку и помощь экономическому и социальному развитию Мальдивских островов в пределах своих возможностей", - заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

В последние недели Мальдивы оказались под пристальным вниманием из-за сомнений, сможет ли островное государство выплатить свой международный долг.

Большую часть денег Мальдивы задолжали региональным конкурентам - Китаю и Индии, которые предоставили им кредиты на сумму 1,37 млрд долл и 124 млн долл соответственно. Участники рынка говорят, что отскок облигаций также был обусловлен разговорами о дополнительной поддержке.

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Долговые проблемы возникли на фоне политических изменений на архипелаге. Избиратели Мальдивских островов одержали убедительную победу партии президента Мохамеда Муиззу на парламентских выборах в апреле, и этот результат может сблизить островное государство в Индийском океане с Китаем и отдалить от традиционного партнера - Индии.

Напомним:

Популярное среди туристов островное государство Мальдивы оказалось на грани дефолта.

Мальдивы ищут спасения, которое не позволит ей стать первой страной, объявившей дефолт по ключевой форме долга, соответствующей требованиям шариата.

Китай дефолт
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