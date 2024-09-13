Мальдивы могут избежать дефолта: подписано соглашение с Китаем

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Мальдивы и Китай должны создать рамки для поддержки расчетов в местной валюте, поскольку Мальдивы стремятся избежать дефолта.

Об этом сообщает Nikkei Asia, со ссылкой на Центральный банк Китая.

ЦБ Китая подписал соглашение с властями Мальдивских островов об усилении торговли и инвестиций, поскольку эта страна Индийского океана, находящаяся в долговом затруднении, стремится избежать дефолта.

Народный банк Китая и Министерство экономического развития и торговли Мальдив подписали меморандум о взаимопонимании с целью увеличения расчетов в местной валюте по текущим операциям и прямым инвестициям, говорится в заявлении Народного банка Китая, которое не содержит никаких подробностей.

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"Китай, как всегда, будет оказывать поддержку и помощь экономическому и социальному развитию Мальдивских островов в пределах своих возможностей", - заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

В последние недели Мальдивы оказались под пристальным вниманием из-за сомнений, сможет ли островное государство выплатить свой международный долг.

Большую часть денег Мальдивы задолжали региональным конкурентам - Китаю и Индии, которые предоставили им кредиты на сумму 1,37 млрд долл и 124 млн долл соответственно. Участники рынка говорят, что отскок облигаций также был обусловлен разговорами о дополнительной поддержке.

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Долговые проблемы возникли на фоне политических изменений на архипелаге. Избиратели Мальдивских островов одержали убедительную победу партии президента Мохамеда Муиззу на парламентских выборах в апреле, и этот результат может сблизить островное государство в Индийском океане с Китаем и отдалить от традиционного партнера - Индии.

Напомним:

Популярное среди туристов островное государство Мальдивы оказалось на грани дефолта.

Мальдивы ищут спасения, которое не позволит ей стать первой страной, объявившей дефолт по ключевой форме долга, соответствующей требованиям шариата.