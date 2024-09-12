Мальдіви шукають спосіб, щоб уникнути дефолту

Мальдіви шукають порятунку, який не дозволить їй стати першою країною, що оголосила дефолт за ключовою формою боргу, що відповідає вимогам шаріату.

Про це повідомляє пресслужба Financial Times.

Ціна облігацій типу сукук (відповідають вимогам шаріату) на суму 500 млн дол, випущених урядом, впала до 70 центів за долар за останній місяць напередодні виплати в жовтні, оскільки валютні резерви країни вичерпуються.

Дефолт за облігаціями, термін погашення яких настає у 2026 році, стане першим дефолтом суверенного боргу за сукук, яких на початок року було випущено на суму близько 860 млрд дол.

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Країна з усіх сил намагається розрахуватися з двома основними двосторонніми кредиторами - Індією та Китаєм, у яких вона брала значні позики для фінансування висхідного бюджетного дефіциту.

Повідомляється, що виплати за боргами загрожують виснаженням її резервів.

Світові оглядачі та інвестори побоюються, що жодна з влад не надасть підтримку півмільйонній країні з мусульманською більшістю населення, що загрожує складним процесом дефолту і реструктуризації.

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Мохамед Шафік, міністр фінансів Мальдів, заявив, що уряд може здійснити жовтневий платіж у розмірі близько 25 млн дол. Але чисті валютні резерви впали нижче 50 млн дол у липні, оскільки уряд також намагався утримати прив'язку валюти руфіяа до дол.

Зазначається, що валові резерви впали нижче 400млн дол, порівняно з близько 500млн дол у травні.

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Популярна серед туристів острівна держава Мальдіви опинилася на межі дефолту.