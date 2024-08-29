Курортна країна Мальдіви на межі дефолту

Популярна серед туристів острівна держава Мальдіви опинилася на межі дефолту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ззаначається, що Мальдіви зіткнулися з проблемами погашення зовнішніх боргів, зниженням зовнішнього фінансування та скороченням валютних резервів (з 700 млн дол рік тому до 395 млн дол станом на кінець червня).

Зважаючи на ці проблеми, агентство Fitch знизило рейтинг Мальдів до "СС", що означає "підвищений ризик дефолту". Це вже друге зниження рейтингу із червня.

Реклама:

Повідомляється, що до кінця року Мальдіви мають погасити борги на 557 млн дол, а наступного року — на 1 млрд дол, і зробити це без зовнішніх запозичень буде неможливо.

Правляча партія Мальдів Народний національний конгрес здобула абсолютну більшість у парламенті на виборах у квітні, що дало поштовх прокитайській політиці президента Мохамеда Муіззу, який виграв президентські вибори минулого року завдяки кампанії зі скорочення присутності Індії в країні.

У Fitch попереджають, що ініціативи уряду, спрямовані на підвищення доходів за рахунок туризму, є недостатніми, щоб уникнути дефолту. Мальдівам необхідно терміново залучити щонайменше 200 млн дол для початку реструктуризації сукук (ісламський варіант облігацій).

Реклама:

Економічна правда.