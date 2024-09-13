Китайский гигант электромобилей BYD увеличивает количество работников почти до миллиона

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BYD значительно активизировала набор персонала, увеличив свою рабочую силу до более чем 900 тыс человек.

Об этом сообщает Reuters.

Общая численность персонала, которая выросла на 5,8% с конца августа, делает BYD крупнейшим работодателем среди более чем 5300 компаний, котирующихся на фондовых биржах материкового Китая.

Этот шаг был сделан на фоне того, что правительство Китая определило приоритетом создание новых рабочих мест, в частности, для выпускников колледжей, поскольку экономика страны находится в состоянии спада.

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Отмечается, что BYD является крупнейшим автопроизводителем в мире по численности научно-исследовательского персонала, который насчитывает почти 110 тыс человек, добавив, что за последние два года компания наняла на работу почти 50 тыс молодых специалистов.

По данным Национального бюро статистики, уровень безработицы среди примерно 100 миллионов китайской молодежи в возрасте 16-24 лет в июле вырос до самого высокого показателя 2024 года - 17,1%.

Другие автопроизводители, особенно иностранные бренды, увольняют персонал в Китае из-за падения продаж. SAIC и ее партнеры по совместному предприятию Volkswagen и General Motors планировали сократить рабочие места на двузначные проценты в этом году, тогда как Honda сокращает свою рабочую силу на двух совместных предприятиях в Китае в этом году.

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Напомним:

Китайский производитель электромобилей BYD планирует продать 4 миллиона автомобилей в этом году, что на 11% выше плана.

Компания BYD Co. согласилась приобрести немецкого дистрибьютора Hedin Electric Mobility.