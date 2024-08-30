Електромобільний гігант з Китаю BYD розширює присутність на ринку ЄС

getty images

Компанія BYD Co. погодилася придбати німецького дистриб'ютора Hedin Electric Mobility.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китайський виробник електромобілів BYD поглине свого німецького дистриб'ютора Hedin.

Очікується, що угода з материнською компанією Hedin Mobility, шведською дилерською мережею, буде завершена в четвертому кварталі і включатиме поглинання флагманських магазинів BYD у Штутгарті та Франкфурті

Реклама:

Цей крок відбувається в той час, коли китайські виробники електромобілів, такі як BYD і бренд MG компанії SAIC Motor Corp. намагаються розширити свою присутність в Європі на тлі невдач, включаючи ослаблення попиту і нові тарифи на електромобілі, вироблені в Китаї.

Повідомляється, що Hedin Electric Mobility виступає генеральним імпортером BYD в Німеччині з 2022 року і постачає автомобілі та запчастини близько 30 дилерам BYD в країні. Придбавши цей бізнес, BYD зможе продавати автомобілі дилерам напряму, що дасть їй більше свободи у ціноутворенні та доступності автомобілів на найбільшому автомобільному ринку Європи.

Німецькі дилерські центри Hedin Mobility залишаться партнерами BYD, йдеться в заяві компанії.

Реклама:

Читайтет також: Від посміховиська до гіганта за 20 років: як BYD підкорює світовий ринок електромобілів

Нагадаємо:

BYD активно виходить за кордон та нарощує прибутки, прибуток компанії зріс до майже 2 млрд дол у 1 півріччі 2024 року, на тлі триваючої цінової війни на переповненому внутрішньому ринку.

Китайська компанія BYD використовуватиме передову систему автономного водіння Huawei в позашляхових електромобілях.