Китайський автогігант BYD збільшує річні плани продажів майже до рівня Ford
Китайський виробник електромобілів BYD планує продати 4 мільйони автомобілів цього року, що на 11% вище плану.
Про це повідомляє Reuters.
Китайський виробник електромобілів BYD планує продати 4 мільйони автомобілів цього року, що свідчить про перегляд на 11% у бік збільшення цільового показника продажів компанії до 2024 року.
Зазначається, що ця мета поставить BYD майже на один рівень з Ford Motor, який посідає шосте місце за обсягом світових продажів у 2023 році з 4,4 мільйонами проданих автомобілів.
Очікується, що BYD продаватиме близько 418 тис автомобілів на місяць у четвертому кварталі.
З них більше 11% буде продано за кордон, оскільки компанія планує подвоїти експорт до 450 000 автомобілів цього року.
BYD поставила перед собою мету продати 3,6 мільйона автомобілів до 2024 року, що на 20% більше, ніж її рекордні продажі минулого року.
BYD пояснює додаткове зростання продажів цьогорічним виходом на ринок нових моделей з новітньою гібридною технологією DM-i 5.0, яка також сприятиме підвищенню маржі.
Повідомляється, що кількість замовлень на такі моделі, включаючи Qin L і Seal 06 DM-i, перевищила виробничі потужності BYD.
У травні BYD запустила гібридну технологію п'ятого покоління DM-i 5.0, яка покращує економію палива і витрат. Другий за величиною виробник електромобілів у світі після американського конкурента Tesla заявив про рекордно низьке споживання пального - 2,9 літра на 100 км на виснажених батареях з цією технологією.
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