Китайський автогігант BYD збільшує річні плани продажів майже до рівня Ford

Getty Images

Китайський виробник електромобілів BYD планує продати 4 мільйони автомобілів цього року, що на 11% вище плану.

Про це повідомляє Reuters.

Китайський виробник електромобілів BYD планує продати 4 мільйони автомобілів цього року, що свідчить про перегляд на 11% у бік збільшення цільового показника продажів компанії до 2024 року.

Зазначається, що ця мета поставить BYD майже на один рівень з Ford Motor, який посідає шосте місце за обсягом світових продажів у 2023 році з 4,4 мільйонами проданих автомобілів.

Реклама:

Очікується, що BYD продаватиме близько 418 тис автомобілів на місяць у четвертому кварталі.

З них більше 11% буде продано за кордон, оскільки компанія планує подвоїти експорт до 450 000 автомобілів цього року.

BYD поставила перед собою мету продати 3,6 мільйона автомобілів до 2024 року, що на 20% більше, ніж її рекордні продажі минулого року.

Реклама:

BYD пояснює додаткове зростання продажів цьогорічним виходом на ринок нових моделей з новітньою гібридною технологією DM-i 5.0, яка також сприятиме підвищенню маржі.

Повідомляється, що кількість замовлень на такі моделі, включаючи Qin L і Seal 06 DM-i, перевищила виробничі потужності BYD.

У травні BYD запустила гібридну технологію п'ятого покоління DM-i 5.0, яка покращує економію палива і витрат. Другий за величиною виробник електромобілів у світі після американського конкурента Tesla заявив про рекордно низьке споживання пального - 2,9 літра на 100 км на виснажених батареях з цією технологією.

Читайте також: Від посміховиська до гіганта за 20 років: як BYD підкорює світовий ринок електромобілів

Нагадаємо:

Компанія BYD Co. погодилася придбати німецького дистриб'ютора Hedin Electric Mobility.

Uber оголосив про партнерство з китайським брендом електрокарів BYD.