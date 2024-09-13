США утвердили повышенные тарифы на импорт из Китая: некоторые заработают с 27 сентября

Правительство США утвердило повышение тарифов на импорт из Китая, включая 100% пошлины на электромобили, чтобы усилить защиту отечественных отраслей от производственных мощностей Китая.

Об этом сообщает Reuters.

Офис торгового представителя США (USTR) сообщил, что пошлины в размере 100% на китайские электромобили, 50% на солнечные батареи и 25% на сталь, алюминий, аккумуляторы для электромобилей и ключевые минералы вступят в силу с 27 сентября.

В то же время 50% пошлина на китайский поликремний для солнечных панелей и кремниевые пластины должна вступить в силу в 2025 году.

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Офис торгового представителя США оставил без изменений повышение тарифов с нуля до 25% на литий-ионные аккумуляторы, минералы и компоненты.

Сообщается, что повышение тарифов на аккумуляторы для электромобилей вступит в силу 27 сентября, а для всех других устройств, включая ноутбуки и мобильные телефоны, - 1 января 2026 года.

USTR также ввел 25% пошлину на портовые краны китайского производства. Портовые операторы, заказавшие краны до объявления тарифов 14 мая, освобождаются от пошлин, если краны доставят до 14 мая 2026 года.

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Отмечается, что USTR повысил тарифы до 50% на медицинские маски и хирургические перчатки, с первоначально предложенных 25%, но отсрочил их введение, чтобы дать возможность перейти на поставки из других стран.

Запланированная пошлина на китайские шприцы, которые были в дефиците во время пандемии COVID-19, сразу возрастет до 100% с ранее запланированных 50%, но USTR разрешит временное исключение для энтеральных шприцев, используемых для кормления младенцев, на год.

Просьбы автомобильной отрасли о снижении тарифов на графит и критически важные минералы для производства аккумуляторов для электромобилей из-за зависимости от поставок из Китая не были учтены.

Главный экономический советник Белого дома Лейл Брейнард сказала, что такие жесткие тарифы нужны для противодействия китайским государственным субсидиям и политике передачи технологий, которые привели к чрезмерным инвестициям и избыточным производственным мощностям.

Напомним:

Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.

США и Мексика объявили о новых шагах в борьбе с обходом американских тарифов на сталь и алюминий Китаем, Россией и другими странами, которые поставляют продукцию через Мексику.