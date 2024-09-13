Более 100 дронов и ракет РФ пролетело рядом с украинскими АЭС за последние недели – "Энергоатом"

За последние несколько недель энергетики зафиксировали более 70 дронов и более 30 крылатых ракет РФ, которые пролетали неподалеку от украинских АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"За последние несколько недель было зафиксировано движение более 70 беспилотных летательных аппаратов страны-террористки и более 30 вражеских крылатых ракет, которые пролетали неподалеку украинских АЭС", - говорится в сообщении.

"Энергоатом" утверждает, что такие действия России "представляют беспрецедентную угрозу не только для Украины, но и для всего континента".

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Напомним:

МАГАТЭ расширит представительство своих мониторинговых миссий в Украине на объекты инфраструктуры, имеющие влияние на безопасность АЭС.

Дальнейшие российские удары по энергосети Украины могут привести к чрезвычайной ситуации на одной из трех рабочих атомных электростанций, которые до сих пор контролируются Киевом.

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Экономическая правда.