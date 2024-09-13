МАГАТЕ відправить своїх фахівців на важливі для безпеки українських АЕС підстанції

МАГАТЕ розширить представництво своїх моніторингових місій в Україні на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку АЕС.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"Надалі моніторингові місії Агентства будуть присутніми на критично важливих для безпеки ядерних установок електричних підстанцій", - йдеться у повідомленні.

"Енергоатом" зазначає, що надійне зовнішнє електропостачання має важливе значення для безпеки АЕС, а напади РФ на електричну мережу створюють значні проблеми і ризики для безпеки атомних електростанцій.

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Нагадаємо:

Подальші російські удари по енергомережі України можуть призвести до надзвичайної ситуації на одній із трьох робочих атомних електростанцій, які досі контролюються Києвом.

Економічна правда.

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