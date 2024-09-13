Последствия засухи на урожай могут быть ощутимыми в 2025 году – Минагро
Засуха пока не имела глобального влияния на урожай и цены, но ее последствия могут быть ощутимыми уже в 2025 году.
Об этом сообщил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий.
Так, по его словам, особенно последствия засухи повлияют на урожай озимых.
Но Высоцкий отметил, что украинские аграрии "уже адаптировались к вызовам полномасштабного вторжения России". Производство агропродукции стабилизировалось во всех категориях культур.
Читайте также: Аномальная жара и два урожая за сезон: как глобальное потепление повлияет на экономику
Напомним:
В Украине планируют засеять 8000 га промышленной конопли в следующем 2025 году.
Украинские агропроизводители могут обеспечить до 95% потребностей Сил обороны Украины в продовольствии.
Экономическая правда.