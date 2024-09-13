Последствия засухи на урожай могут быть ощутимыми в 2025 году – Минагро

Засуха пока не имела глобального влияния на урожай и цены, но ее последствия могут быть ощутимыми уже в 2025 году.

Об этом сообщил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий.

Так, по его словам, особенно последствия засухи повлияют на урожай озимых.

Но Высоцкий отметил, что украинские аграрии "уже адаптировались к вызовам полномасштабного вторжения России". Производство агропродукции стабилизировалось во всех категориях культур.

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Напомним:

В Украине планируют засеять 8000 га промышленной конопли в следующем 2025 году.

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Украинские агропроизводители могут обеспечить до 95% потребностей Сил обороны Украины в продовольствии.

Экономическая правда.