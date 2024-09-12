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В Україні відроджують коноплярство після удосконалення законодавства

Четвер, 12 вересня 2024, 15:06 - Віктор Волокіта

В Україні планують засіяти 8000 га промислової коноплі у наступному 2025 році.

Про це повідомив директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак. 

"Вирощування конопель в промислових цілях стало можливе після прийняття закону про медичний канабіс. Промислові коноплі – це також безліч продуктів з доданою вартістю - харчова, легка, целюлозо-паперова та інші галузі промисловості", - зазначив Ігор Віштак.  

Він нагадав, що прийнято закон України від 21 грудня 2023 року № 3528-IX щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі.

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З прийняттям закону промислові коноплі стали цікавими для українських агровиробників. Вони стають практично звичайною сільськогосподарською культурою, для вирощування якої уже не потрібно буде мати ліцензії чи квоти. 

За словами Віштака, в Україні найкращі сорти промислових конопель з усього світу. А завдяки науковій базі Україна також має всі шанси бути передовою країною і у селекційній роботі. Інститут луб’яних культур НААН України та Інститут сільського господарства північного-сходу НААН України - це дві передові наукові установи, що володіють сортами конопель. 

Крім того, ще 11 приватних агропідприємств займаються вирощуванням насіннєвого матеріалу конопель.

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Мінагрополітики закон
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Економічна правда
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