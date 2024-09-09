Агровиробники можуть забезпечити до 95% потреб Сил оборони в продовольстві – Мінагро

Українські агровиробники можуть забезпечити до 95% потреб Сил оборони України у продовольстві.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики з посиланням на слова першого заступника міністра аграрної політики України Тараса Висоцького.

"Українські агровиробники можуть забезпечити до 95% потреб у продовольстві українських сил оборони", - заявив він.

За словами Висоцького, в стратегії продовольчої безпеки, яка була нещодавно прийнята урядом, закладена можливість забезпечення українською продукцією Сил оборони, в тому числі під час воєнного стану.

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Економічна правда.

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