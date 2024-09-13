Китай оштрафовал и приостановил работу PwC за игнорирование мошенничества в Evergrande

Китай приостановил деятельность компании PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) на шесть месяцев и наложил рекордный штраф из-за нарушений в аудите China Evergrande Group.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Аудиторская компания была оштрафована на 62 миллиона долларов за аудит завышенных финансовых отчетов Evergrande с 2018 по 2020 год. Регулятор КНР также приказал закрыть филиал PwC в Гуанчжоу.

PwC оказалась в центре внимания после того, как Китай начал одно из крупнейших расследований финансового мошенничества в истории. Власти заявили, что основная дочерняя компания Evergrande в Китае, Hengda, завысила свой доход на 564 миллиарда юаней за два года до 2020-го.

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Регулятор ценных бумаг в отдельном заявлении отметил, что PwC "закрывала глаза" на мошенничество Evergrande.

"Такой суровый штраф существенно повлияет на доверие остаточных внутренних клиентов PwC", - сказал Пиньян Гао, профессор бухгалтерского учета и права в бизнес-школе HKU. "Вероятно, произойдет массовый отток клиентов, что, в свою очередь, может стать крахом бизнеса PwC в Китае".

PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP, шанхайская фирма, являющаяся частью глобальной сети PwC, была аудитором Hengda в течение этого периода. PwC была аудитором Evergrande более десяти лет, пока не подала в отставку в январе 2023 года из-за разногласий, связанных с аудитом, как заявил застройщик.

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Китайская Комиссия по регулированию ценных бумаг обнаружила, что 88% наблюдений PwC по проектам недвижимости Evergrande в 2019 и 2020 годах были ложными, что привело к "крайне ненадежным" аудиторским документам.

Некоторые жилые проекты, которые PwC считала завершенными, на момент проверки инспекторами все еще были "пустой землей", добавил регулятор. Аудиторская компания также намеренно избегала проверки объектов, которые Evergrande обозначила как "не подлежащие визиту".

Напомним:

Компания PwC сообщила клиентам в Китае, что ожидает от властей шестимесячного запрета на ведение бизнеса в стране.

Аудитор PwC потерял своего крупнейшего клиента, зарегистрированного на материковом Китае, Bank of China, который перешел к конкуренту.

Экономическая правда.