Компанія з "великої четвірки" PwC втрачає основного клієнта – Bank of China

Аудитор PwC втратив свого найбільшого клієнта, зареєстрованого на материковому Китаї, Bank of China, який перейшов до конкурента.

Про це повідомляє Reuters.

Державний Банк Китаю нещодавно оголосив про плани повторно призначити PwC своїм аудитором на 2024 рік, але в документі, йдеться про плани призначити EY. Рішення буде подано на затвердження акціонерам.

Минулого року Банк Китаю заплатив PwC 193 мільйони юанів (27 мільйонів доларів) за аудит. Це більше, ніж сукупні збори за аудит від трьох наступних за величиною клієнтів, зареєстрованих на внутрішньому ринку, у 2023 році: China Life Insurance, China Telecom і страховий гігант PICC Відповідно до документів, тріо також відмовилося від PwC як клієнта.

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Щонайменше 50 китайських фірм, багато з яких є державними підприємствами або фінансовими установами, або відмовилися від PwC як свого аудитора, або скасували плани найняти цю фірму в останні місяці, показує дослідження Reuters документів.

Китайська влада розглядає перевірки PwC компанії Evergrande, яка була звинувачена регулятором цінних паперів у шахрайстві на 78 мільярдів доларів — розслідування, яке, як очікується, призведе до великих штрафів. PwC проводила аудит Evergrande майже 14 років до початку 2023 року.

Економічна правда.

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