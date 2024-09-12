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"Метинвест" может начать строительство нового завода в Италии в конце года

Четверг, 12 сентября 2024, 20:10 - Артур Крыжный

Компания "Метинвест" планирует начать строительство металлургического завода в итальянском городе Пьембино в конце этого - начале 2025 года.

Об этом рассказал гендиректор компании Юрий Рыженков изданию Forbes Ukraine.

"Надеюсь, строительство начнется до конца этого года - начала следующего. По плану, первую сталь завод должен выпустить в конце 2027-го", - говорит Рыженков.

Мощность завода - 2,7 млн т стали в год. Общая стоимость - 2,5 млрд евро. Кредитные средства - не менее 70%.

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"Метинвест" реализует проект в партнерстве с итальянской компанией Danieli на условиях 50 на 50. Рыженков ожидает, что после завершения строительства Danieli захочет выйти из состава акционеров.

Компания также хочет приобрести или арендовать метзавод в Восточной Европе - Румынии или Польше.

Напомним:

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Некоторые итальянские промышленники покупают стальные слябы в России, фактически финансируя военную агрессию Москвы.

Украина нарастила производство стали на 37%, чугуна - на 22% в первой половине 2024 года.

В июне темпы роста промышленного производства в России замедлились практически втрое и стали самыми низкими за последние 15 месяцев.

Экономическая правда.

Метинвест металлургия
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