"Метинвест" может начать строительство нового завода в Италии в конце года
Компания "Метинвест" планирует начать строительство металлургического завода в итальянском городе Пьембино в конце этого - начале 2025 года.
Об этом рассказал гендиректор компании Юрий Рыженков изданию Forbes Ukraine.
"Надеюсь, строительство начнется до конца этого года - начала следующего. По плану, первую сталь завод должен выпустить в конце 2027-го", - говорит Рыженков.
Мощность завода - 2,7 млн т стали в год. Общая стоимость - 2,5 млрд евро. Кредитные средства - не менее 70%.
"Метинвест" реализует проект в партнерстве с итальянской компанией Danieli на условиях 50 на 50. Рыженков ожидает, что после завершения строительства Danieli захочет выйти из состава акционеров.
Компания также хочет приобрести или арендовать метзавод в Восточной Европе - Румынии или Польше.
Напомним:
Некоторые итальянские промышленники покупают стальные слябы в России, фактически финансируя военную агрессию Москвы.
Украина нарастила производство стали на 37%, чугуна - на 22% в первой половине 2024 года.
В июне темпы роста промышленного производства в России замедлились практически втрое и стали самыми низкими за последние 15 месяцев.
Экономическая правда.