Итальянские промышленники покупают российский металл, чем финансируют агрессию РФ - CEO "Метинвеста"

Некоторые итальянские промышленники покупают стальные слябы в России, фактически финансируя военную агрессию Москвы.

Такое мнение высказал гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков в интервью Corriere della Sera.

Отмечается, что в декабре прошлого года ЕС отложил решение о запрете импорта российской стали, чем позволил РФ дополнительно продавать 10,7 млн тонн своей стали в Евросоюз.

Продукция РФ дешевле примерно на 15% из-за более низких затрат на электроэнергию.

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"В вашей стране (Италии - ЭП) ситуация еще более парадоксальная. Некоторые итальянские промышленники покупают слябы в России, фактически финансируя военную агрессию Москвы", - отметил в комментарии изданию гендиректор группы "Метинвест".

Кроме того, такие покупатели фактически подпитывают российскую экономику и наносят ущерб итальянской, потому что они не покупают ресурс у местного итальянского производителя, говорит Рыженков.

Справка. Слябы - это стальные полуфабрикаты весом около 30 тонн, которые металлургические заводы перерабатывают в соответствии с потребностями промышленных потребителей. Реклама:

Напомним:

Украина нарастила производство стали на 37%, чугуна - на 22% в первой половине 2024 года.

В июне темпы роста промышленного производства в России замедлились практически втрое и стали самыми низкими за последние 15 месяцев.

Экономическая правда.